Ucraina: Lavrov, ‘più importante per sicurezza Russia che Groenlandia per quella Usa’

agenzia

Mosca, 12 mar. L’importanza dell’Ucraina per la sicurezza della Russia è di gran lunga maggiore dell’importanza della Groenlandia per la sicurezza degli Stati Uniti. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un’intervista con i blogger statunitensi Mario Nawfal, Larry Johnson e Andrew Napolitano. “Donald Trump ha confermato che una delle cause profonde (del conflitto ucraino) è stata l’espansione della Nato, che ha creato una minaccia per la sicurezza russa. In proposito, vorrei sottolineare che nelle nuove circostanze dopo il 20 gennaio, l’importanza dell’Ucraina per la sicurezza russa è di gran lunga maggiore dell’importanza della Groenlandia per la sicurezza degli Stati Uniti”, ha affermato Lavrov.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA