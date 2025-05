Ucraina: Lituania minerà confine con Russia e Bielorussia

agenzia

Vilnius, 6 mag. La Lituania investirà 1,1 miliardi di euro nel prossimo decennio per rafforzare le difese lungo il confine orientale con Russia e Bielorussia. Lo ha annunciato il ministero della Difesa, spiegando che l’iniziativa è finalizzata a “bloccare e rallentare” una possibile invasione. Circa 800 milioni di euro saranno stanziati per l’acquisto e l’installazione di mine anticarro per scoraggiare potenziali aggressioni.