Ucraina: Lodi (Azione), ‘comune Genova fermi iniziativa filo-russa’

Roma, 19 feb. “Come segretaria regionale di Azione e consigliera comunale chiedo ufficialmente al Comune di Genova di non concedere i locali di palazzo Tursi per una spiccata iniziativa di propaganda filo-russa prevista per i prossimi giorni”. Lo dichiara Cristina Lodi, segretaria di Azione Liguria e consigliera comunale a Genova.

“La Conferenza, organizzata da un consigliere comunale prevede anche la proiezione del docufilm ‘Maidan, una strada verso la guerra’ la cui trasmissione – precisa Lodi – è stata già vietata in diversi comuni italiani. Chiedo quindi ufficialmente al presidente del Consiglio comunale e al facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi di ripensare questa decisione e di evitare di fare da sponda a iniziative che diffondono contenuti falsi, che incitano all’odio verso la popolazione ucraina e giustificano l’invasione russa di uno Stato sovrano”.

