Ucraina: Lupi, ‘parole Putin a Trump? Di leader feroce ma isolato che non si consegna a Cina’**

agenzia

Roma, 8 nov. Le parole di calorosa apertura di Valdimir Putin verso il neo presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump raccontano un leader che “si mostra feroce ma è isolato ed è consapevole che consegnarsi all’abbraccio avvolgente della Cina può rappresentare per la Russia una grande limitazione della propria autonomia strategica. Per questo deve a tutti i costi porre fine alla costosissima guerra in Ucraina e recuperare un dialogo con l’altra metà del mondo”. Lo dice all’Adnkronos il leader di Noi moderati Maurizio Lupi che, rimarcando “noi, sia chiaro, saremo sempre a fianco dell’Ucraina e continueremo a sostenerla”, ricorda: “La Russia è una cerniera tra due mondi, il suo territorio è diviso tra Europa ed Asia e Putin sa benissimo che l’isolamento dall’Occidente ha effetti pesanti nell’immediato e pesantissimi nel medio lungo periodo, in primis sull’economia, ma non solo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA