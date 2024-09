Ucraina: M5S, ‘governo mostri documenti e dia garanzie sui missili’

agenzia

Roma, 16 set. “Resisterà Meloni alle pressioni di Starmer affinché l’Italia conceda a Kiev il permesso di usare contro obiettivi in territorio russo i missili a lunga gittata Storm Shadow forniti dal nostro Paese? Il ministro Tajani le scorse settimane ha parlato di ‘protocolli’ che vietano alle forze armate ucraine di lanciare questi ordigni contro la Russia: chiediamo al governo, alla Farnesina e alla Difesa, di mostrare al Parlamento questa documentazione e di smentire le dichiarazioni del consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak, secondo il quale tutte le armi fornite a Kiev sono ‘giuridicamente’ diventate ucraine e quindi utilizzabili senza vincoli. Chiediamo alla presidente del consiglio Meloni, che finora non ha mai detto una parola sull’argomento, di dare agli italiani una garanzia chiara e assoluta sul fatto che le armi italiane cedute o vendute a Kiev non potranno mai essere usate contro la Russia”. Lo dichiarano i capigruppo del Movimento 5 Stelle delle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, il vicepresidente M5S Riccardo Ricciardi, il deputato Marco Pellegrini e il senatore Bruno Marton.

