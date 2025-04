Ucraina: Magi, ‘dopo Sumy ‘pacifinti’ prendano atto che Putin non vuole pace’

agenzia

Roma, 13 apr “L’attacco di Sumy è l’ennesimo crimine di guerra che Vladimir Putin commette nella sua guerra imperialista contro l’Ucraina. E’ il Cremlino a non volere la pace, è la Russia ad aver aggredito un Paese libero che cercava maggiore indipendenza e libertà avvicinandosi all’Unione europea. E’ ora che i pacifinti ne prendano atto e ammettano che a essere belligerante non è Kiev o l’Ue ma la Russia di Putin”. Lo ha detto il segretario di +Europa Riccardo Magi all’Assemblea nazionale del partito.