Ucraina: Magi (+Eu), ‘mezzo governo brinda con vodka, Meloni ha maggioranza pro-Kiev?’

Roma, 2 mar “Mentre Meloni è a Londra a ribadire a parole il sostegno all’Ucraina, mezzo governo brinda con la vodka il bullismo di Trump verso Zelensky. La premier deve venire in aula a chiarire se la maggioranza è tutta con lei, se Tajani e Salvini, da cui abbiamo sentito linee diverse, stanno con lei”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, arrivando in piazza Santi Apostoli a Roma alla manifestazione di sostegno a Zelensky.