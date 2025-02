Ucraina: Magi, ‘ricatto su Starlink inaccettabile, stop accordi Italia con Musk’

agenzia

Roma, 22 feb. “Il ricatto di Trump all’Ucraina sulle terre rare in cambio dei satelliti di Starlink è inaccettabile e violento ed è l’ulteriore tradimento di questa amministrazione americana verso i valori della libertà e contro lo stato di diritto. Per quanto riguarda l’Italia, questa mossa di Trump dovrebbe mettere in guardia il governo italiano rispetto a eventuali accordi con Elon Musk. Già oggi il ministro Pichetto Fratin ha detto che finita la guerra l’Italia tornerà a mettersi nelle mani di Putin sul gas: affidare anche l’infrastruttura di telecomunicazioni a un governo straniero vorrebbe dire perdere totalmente la nostra sovranità. Ecco perché è importante questo weekend essere nelle piazze accanto agli Ucraini: dalla difesa di Kiev dipende il futuro della sicurezza italiana ed europea. Chi vorrebbe la resa di Zelensky vuole mettere l’Italia e l’Ue nelle mani di Trump e Putin”. Lo afferma il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.

