Ucraina: Magi, ‘su interferenze russe M5S legga relazione servizi, solidarietà a Sensi’

Roma, 10 apr. “Il M5S chiede di convocare l’ambasciatore russo in Italia sulle ingerenze straniere? Ma davvero si vuole dare la parola nel Parlamento italiano direttamente alla propaganda del Cremlino?”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“I senatori 5S hanno letto la relazione annuale al Parlamento del Sistema di informazione per la sicurezza che illustra esattamente le modalità con cui la Russia ha condotto in tutti questi anni la sua guerra ibrida avvalendosi di interlligence, stampa, mezzi economici, cibernetici e diplomatici nonché forza militare per attività ibride a danno dei Paesi che sostengono l’Ucraina? Attività sempre più aggressive per influenzare il dibattito democratico”.