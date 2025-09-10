agenzia
Ucraina: Mattarella, ‘bombardamenti e minacce Cremlino segnali sempre più allarmanti’
Lubiana, 10 set. “Dall’Ucraina giungono segnali tutt’altro che rassicuranti, allarmanti sempre di più. Di fronte ai tentativi di dialogo per negoziare, per giungere ad un cessate il fuoco e negoziare una pace giusta, duratura e definitiva, si vedono bombardamenti quotidiani, diurni e notturni, sulla popolazioni civile ucraina. Anche le dichiarazioni frequenti, anche odierne, che vengono dal Cremlino, minacciose nei confronti dei Paesi europei, sono un elemento che induce all’allarme”. Lo ha affermato a Lubiana il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella conferenza stampa al termine dell’incontro con l’omologa slovena Natasa Pirc Musar.