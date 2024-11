Ucraina: Mattarella, ‘Cina si adoperi per stop aggressione Russia’

agenzia

Pechino, 9 nov. “Non è accettabile che la Federazione Russa, membro permanente del Consiglio di sicurezza dell’Onu, vale a dire del massimo organo deputato alla difesa della pace, abbia violato, come ha fatto invadendo l’Ucraina, le norme fondamentali del diritto internazionale e i principi dell’Onu, usando la forza contro un vicino più piccolo per imporgli la propria volontà. Accondiscendere ad un tale comportamento significherebbe consegnare alla barbarie la comunità degli Stati. La Cina è uno dei protagonisti fondamentali della vita internazionale, desidero esprimere l’aspettativa che essa faccia uso della sua grande autorevolezza sulla scena internazionale per ribadire la sua tradizionale posizione a sostegno delle norme di convivenza della comunità internazionale, adoperandosi per porre termine alla brutale aggressione russa all’indipendenza e integrità dell’Ucraina, primo passo per una pace giusta sulla base dei principi della Carta delle Nazioni unite e delle norme del diritto internazionale, quelle sulla sovranità, indipendenza e integrità del territorio degli Stati”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua lectio magistralis all’Università di Beida.

