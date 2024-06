Ucraina: Mattarella, ‘da sua resistenza passa sicurezza Europa, speriamo in spiragli Russia’

agenzia

Bucarest, 19 giu. “Romania e Italia concordemente intendono riservare e mantenere sostegno pieno in favore dell’Ucraina, per difendere insieme la sua indipendenza e sovranità, per difendere le regole internazionali della vita ordinata secondo il diritto internazionale della comunità internazionale e per difendere la sicurezza dell’Europa, perchè dalla difesa dell’Ucraina, dal sostegno all’Ucraina, dalla sua resistenza, passa la sicurezza dell’intera Europa”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Bucarest con il Presidente della Romania Klaus Iohannis.