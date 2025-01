Ucraina: Mattarella, ‘pieno, costante e inalterato sostegno’

agenzia

Roma, 10 gen. “Sono lietissimo di accoglierla nuovamente al Palazzo del Quirinale: lei ieri ha visto la presidente del Consiglio e anch’io le confermo la determinazione dell’Italia a mantenere pieno, inalterato e costante sostegno all’Ucraina contro l’aggressione della Federazione Russa”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo il Presidente d’Ucraina, Volodymyr Zelenskyy.