Ucraina: Mattarella, ‘Russia non si aspettava unità Ue’

agenzia

Cracovia, 11 ott. “Penso che la Russia abbia aggredito l’Ucraina –dopo aver fatto le prove in Georgia e in Crimea -in base a una serie di errori di valutazione. Tra questi, due soprattutto. Il primo: la convinzione che, ormai, lo sguardo degli Stati Uniti si fosse definitamente distolto dall’Europa e rivolto al Pacifico, così come, in effetti, appariva. Il secondo: l’idea che l’Unione Europea fosse disunita e che, anche a causa dei legami energetici con diversi Paesi, non le avrebbe creato difficoltà. La Presidenza Biden ha rivolto nuovamente, e in pieno, la sua attenzione all’Europa. E L’Unione è stata compatta –pressoché unanime- nel sostegno all’Ucraina”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla riunione a Cracovia del Gruppo Arraiolos, che riunisce i Capi di Stato non esecutivi dell’Unione europea.

