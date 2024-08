Ucraina, maxi attacco Russia: esplosioni a Kiev, blackout e popolazione in rifugi

agenzia

Kiev, 26 ago. La Russia ha lanciato un attacco con droni e missili sull’Ucraina. A Kiev sono state riportate potenti esplosioni, la popolazione si è rifugiata nelle metropolitane e nei rifugi per proteggersi. Lo riferisce l’esercito ucraino, mentre al momento non si hanno notizie di feriti o vittime.

Fino a 10 droni sono stati distrutti durante il loro avvicinamento alla capitale nella regione circostante Kiev, ha scritto su Telegram Serhiy Popko, capo dell’amministrazione militare di Kiev.

Sono in tutto “15 le regioni colpite” dagli attacchi russi, ha denunciato il premier Denys Shmyhal, che conferma la presenza di vittime, “morti e feriti”. L’operatore Ukrenergo, aggiunge stando a quanto riportano i media locali, che è stato costretto a “interruzioni” nella fornitura per “stabilizzare il sistema”.

Esplosioni sono state segnalate anche a Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi, Lutsk e Kryvyi Rih.

In particolare, il sindaco di Lutsk Ihor Polishchuk su Telegram ha reso noto che una persona è stata uccisa nell’oblast di Volyn a causa di un attacco missilistico russo che ha anche danneggiato un condominio.

Blackout sono stati segnalati in tutta l’Ucraina dopo che la Russia ha attaccato le infrastrutture energetiche del Paese, ha reso noto la Dtek, la più grande compagnia energetica privata dell’Ucraina, dichiarando che sono in atto interruzioni di corrente di emergenza in tutto il Paese.