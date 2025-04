Ucraina: media, ‘Mosca rinuncerebbe a rivendicazione territori che non occupa’

agenzia

Londra, 23 apr. Il ministro degli Esteri britannico David Lammy ospiterà oggi i negoziatori statunitensi ed europei per nuovi colloqui sull’Ucraina, mentre si vocifera che la Russia abbia dichiarato a Washington di essere disposta a rinunciare alle sue rivendicazioni su parti dell’Ucraina che non occupa. Lo scrive il Guardian, spiegando che il prezzo includerebbe delle concessioni da parte degli Stati Uniti a Mosca, come il riconoscimento dell’annessione della Crimea nel 2014, sebbene il presidente ucraino Volodymyr Zelensky abbia affermato che la Casa Bianca non ha mai condiviso con lui alcuna proposta del genere e che il suo paese non può approvarla.