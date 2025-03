Ucraina: media, ‘Polonia e Stati Baltici vicini a uscita trattato mine antiuomo’

agenzia

Varsavia, 18 mar. Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania vogliono ritirarsi dall’accordo internazionale che mette al bando le mine antiuomo, noto anche come Trattato di Ottawa. “Le minacce militari agli Stati membri della Nato che confinano con Russia e Bielorussia sono aumentate in modo significativo – si legge in una dichiarazione rilasciata dai ministri della Difesa di quattro Paesi – Riteniamo che nell’attuale contesto di sicurezza sia fondamentale garantire alle nostre forze di difesa flessibilità e libertà di scelta per utilizzare potenzialmente nuovi sistemi e soluzioni d’arma per rafforzare la difesa del vulnerabile fianco orientale dell’Alleanza”.

Il Trattato di Ottawa del 1997 è sottoposto a crescenti pressioni a causa della guerra di Mosca contro l’Ucraina, mentre gli Stati in prima linea stanno rafforzando i loro confini con la Russia. All’inizio del mese, il primo ministro polacco Donald Tusk ha detto che la Polonia avrebbe iniziato a prendere misure per uscire dal trattato. I quattro Paesi avevano a lungo meditato un ritiro e volevano prendere una decisione regionale congiunta. Si tratta di un segnale politico per Mosca, più che del riflesso di un’immediata necessità militare, sottolinea Politico.