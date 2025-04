Ucraina: media, ‘ucciso a Bryansk responsabile sistemi guerra elettronica russi’

agenzia

Mosca, 26 apr. Un ingegnere russo impegnato nella modernizzazione dei sistemi di guerra elettronica impiegati contro l’Ucraina è stato ucciso in un attentato con autobomba nella Russia occidentale. Lo riportano i media ucraini e russi. Yevgeny Rytikov è morto quando assieme a un collega è salito in auto nella città russa di Bryansk , circa 100 chilometri a nord del confine tra Russia e Ucraina, ha scritto Rbc-Ucraina, citando fonti non divulgate delle Forze di difesa ucraine.