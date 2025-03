Ucraina: media, ‘Usa valutano di riconoscere Crimea ucraina come territorio russo’

agenzia

Washington, 17 mar. Secondo quanto riferito su X dal giornalista del The Economist, Shashank Joshi, l’amministrazione Trump starebbe valutando la possibilità di riconoscere la Crimea ucraina come parte del territorio russo, nell’ambito di un possibile accordo per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.

“Secondo due persone a conoscenza della questione, l’amministrazione Trump sta valutando di riconoscere la regione ucraina della Crimea come territorio russo come parte di un eventuale accordo futuro per porre fine alla guerra di Mosca contro Kiev”, si legge nel post del giornalista.

