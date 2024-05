Ucraina: Medvedev, ‘Zelensky obiettivo militare legittimo’

agenzia

Mosca, 20 mag. “Vladimir Zelensky, in quanto capo di un regime ostile, è un obiettivo militare legittimo per la Russia”. Lo ha detto alla Tass il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.

La fine per Zelensky del suo mandato come presidente “non cambierà nulla”, ha aggiunto Medvedv. “Egli è già a capo di un regime politico ostile alla Russia, che ci fa la guerra, e i leader dei paesi che fanno la guerra vengono sempre considerati un legittimo obiettivo militare. Per noi è già un criminale di guerra e la perdita del suo status ufficiale non cambia nulla”.

