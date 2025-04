Ucraina: Meloni, ‘attacco Sumy contraddice ogni reale impegno pace’

agenzia

Roma, 13 apr “Condanno con fermezza queste violenze inaccettabili, che contraddicono ogni reale impegno di pace, promosso dal Presidente Trump e sostenuto convintamente dall’Italia, insieme all’Europa e agli altri partner internazionali. Esprimo il mio più sincero cordoglio per le vittime, alle loro famiglie e a tutto il popolo ucraino. Continueremo a lavorare per fermare questa barbarie”. Lo dice Giorgia Meloni a proposito dell’attacco russo a Sumy, in Ucraina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA