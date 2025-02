Ucraina: Meloni, ‘con Usa per pace giusta e duratura con contributo di tutti’**

agenzia

Roma, 22 feb. “C’è una crescente consapevolezza. C’è una crescente consapevolezza in Europa che la sicurezza è ora la massima priorità. Non puoi difendere la tua libertà se non hai i mezzi o il coraggio per farlo. La felicità dipende dalla libertà e la libertà dipende dal coraggio. Lo abbiamo dimostrato quando abbiamo fermato le invasioni, conquistato le nostre indipendenze e rovesciato i dittatori”. Così la premier Giorgia Meloni in un messaggio al Cpac.