Ucraina: Meloni, ‘condizioni per pace giusta, da Italia nono pacchetto aiuti’

agenzia

Roma, 5 nov. “Al centro del colloquio” con il neo Segretario generale della Nato Mark Rutte, oggi a Palazzo Chigi, “ovviamente anche il sostegno degli Alleati alla legittima difesa dell’Ucraina, il ruolo di coordinamento che la Nato può esercitare e deve esercitare da questo punto di vista. Il nostro obiettivo comune rimane lo stesso, ovvero costruire le migliori condizioni possibili per una pace giusta per aiutare l’Ucraina a guardare avanti”. Così la premier Giorgia Meloni durante le dichiarazioni alla stampa a margine dell’incontro.