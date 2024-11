Ucraina: Meloni, ‘effetto domino, detonatore nuovi focolai crisi’

agenzia

Roma, 5 nov. “E’ per me un grande piacere accogliere oggi a Palazzo Chigi il mio amico Mark Rutte nella sua nuova veste di segretario generale della Nato, chiaramente approfitto per fargli un in bocca al lupo per questo importantissimo incarico in un tempo molto complesso come quello che stiamo attraversando”. Così la premier Giorgia Meloni durante le dichiarazioni alla stampa a margine dell’incontro con il Segretario generale della Nato.