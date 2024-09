Ucraina: Meloni, ‘inaccettabile aggressione russa rende precaria sicurezza’

agenzia

Nwe York, 23 set. “L’inaccettabile guerra di aggressione russa nei confronti di una nazione sovrana come l’Ucraina rende sempre più precaria la sicurezza”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al ‘Vertice del Futuro’, nell’ambito dell’Assemblea generale dell’Onu a New York. La fase attuale è “cruciale” con sfide “molteplici e multiformi”, dal clima all’economia ai conflitti armati, ha elencato la premier.