Ucraina: Meloni, ‘Italia non indietreggia su sostegno a Kiev, governo compatto’

Roma, 16 set. “Per quello che riguarda il tema dell’autorizzazione ai missili di lungo raggio, queste sono decisioni che prendono le singole nazioni, i singoli Paesi che forniscono questi armamenti anche tenendo in considerazione quelle che sono le loro legislazioni di riferimento, la loro Costituzione. In Italia, come voi sapete, questa autorizzazione oggi non è in discussione ma sono tutte decisioni che noi condividiamo ovviamente con i nostri alleati. Lo dico semplicemente per dire che non va letto, come invece mi è sembrato che in alcuni casi si facesse, come un indietreggiare rispetto al sostegno all’Ucraina”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro londinese Keir Starmer.