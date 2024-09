Ucraina: Meloni, ‘non sarò a vertice a Ny ma posizione Italia non cambia, noi seri e affidabili’**

agenzia

New York, 24 set. Un cambio di linea dell’Italia sul sostegno all’Ucraina? “No, poi io capisco che si cerchi di sostenere tesi anche contro l’evidenza. L’incontro sull’Ucraina” in programma domani a New York, e che vedrà la premier Giorgia Meloni partecipare in videocall, “è stato spostato su richiesta in particolare degli Stati Uniti a domani, parteciperemo lo stesso e, al di là del tentativo di dimostrare cose che non sono dimostrabili, la posizione italiana non cambia e non sta cambiando, come dimostra l’incontro di questa mattina con Zelensky. E penso che non sia neanche così utile per la nazione, che ha il pregio che tutti riconoscono al mondo della chiarezza e determinazione nel sostenere l’Ucraina, cercare di raccontare un’altra storia. Non dico per il governo, ma per l’Italia che per una volta è considerata seria, affidabile, e che non cambia posizione come cambia il vento”. Così Giorgia Meloni risponde ai cronisti in un punto stampa a New York, a margine dei lavori dell’Unga.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA