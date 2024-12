Ucraina: Meloni-Orban, ‘sostegno a pace giusta, impegno per ricostruzione’

agenzia

Roma, 4 dic. La premier Giorgia Meloni e il primo ministro ungherese Viktor Orban “confidano di continuare a rafforzare il dialogo politico e a coordinarsi reciprocamente sui principali temi internazionali. In particolare, hanno discusso della situazione in Medio Oriente, del loro sostegno a una pace giusta e duratura in Ucraina basata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, e del loro impegno per la ricostruzione in vista della prossima Ukraine Recovery Conference che sarà ospitata dall’Italia nel luglio 2025”. E’ quanto si legge in una nota congiunta diffusa dopo il bilaterale di oggi a Palazzo Chigi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA