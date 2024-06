Ucraina, Meloni: ‘sostegno Ue, trovare soluzione tecnica su asset russi’

agenzia

Roma, 26 giu. “Il Consiglio europeo confermerà, ancora una volta, il suo sostegno alla causa ucraina. Perché difendere l’Ucraina è nell’interesse dell’Europa, ed equivale a difendere quel sistema di regole che tiene insieme la comunità internazionale e protegge ogni Nazione. Vale la pena ribadire che se l’Ucraina fosse stata costretta ad arrendersi, oggi non ci sarebbero le condizioni minime per un negoziato, ma staremmo discutendo dell’invasione di uno Stato sovrano, con le conseguenze che possiamo tutti immaginare. Pace non significa mai resa, e confondere la pace con la sottomissione creerebbe un pericoloso precedente per tutti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo al via da domani a Bruxelles.