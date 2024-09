Ucraina: Meta blocca account dei media russi Rt e Rossiya Segodnya

agenzia

Washington, 17 set. Il colosso dei social media Meta ha annunciato che metterà al bando l’emittente russa Rt, pochi giorni dopo che l’amministrazione Biden ha accusato il canale televisivo di agire come un braccio armato delle agenzie di spionaggio di Mosca. “Dopo un’attenta riflessione, abbiamo ampliato la nostra applicazione in corso contro i media statali russi. L’agenzia di stampa Rossiya Segodnya, Rt e altre entità correlate sono ora bandite dalle nostre app a livello globale per attività di interferenza straniera”, ha affermato un portavoce di Meta in una dichiarazione.

Venerdì l’amministrazione Biden ha annunciato nuove sanzioni e un funzionario del Dipartimento di Stato ha definito l’agenzia di stampa “un membro a pieno titolo dell’apparato di intelligence e delle operazioni del governo russo” per la guerra in Ucraina. I funzionari statunitensi hanno poi accusato Rt di aver condotto operazioni segrete di guerra informativa in tutto il mondo per conto delle agenzie di spionaggio russe.