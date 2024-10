Ucraina: Metsola, ‘decisione su aiuti resterà anche dopo elezioni Usa’

agenzia

Roma, 24 ott. “Mi voglio congratulare con l’Italia per la presidenza del G7, perché sia il G7, che gli Stati Uniti hanno preso una decisione molto importante, oggi, per dare l’aiuto finanziario all’Ucraina. E’ una decisione che rimarrà attiva anche dopo le elezioni che avremo negli Stati Uniti fra pochi giorni”. Lo ha detto a Porta a Porta la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola.

“Come Europa, dobbiamo restare solidi a lavorare con il Regno Unito, con l’Inghilterra, con gli Stati Uniti, come abbiamo sempre fatto. Dobbiamo vedere i risultati, ma dobbiamo anche come Europa essere pronti a fare di più, a fare meglio, a essere più compatti e essere realistici, quando vediamo che gli ucraini stanno lottando anche per i nostri valori e la nostra libertà”.

