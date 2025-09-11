agenzia
Ucraina: Mosca, ‘abbattuti nella notte 17 droni di Kiev’
Mosca, 11 set. Diciassette droni ucraini sono stati abbattuti nella notte in diverse regioni della Russia, ha dichiarato il ministero della Difesa russo. “Nella scorsa notte, i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto diciassette droni ucraini ad ala fissa: sei nella regione di Voronezh, cinque nella regione di Belgorod, due nella regione di Bryansk, due nella regione di Kursk, uno nella regione di Lipetsk e uno nella regione di Tambov”, si legge in comunicato ministeriale.
