Ucraina: Mosca conferma detenzione combattente britannico

Mosca, 26 nov. (Adnkronos/Afp) – Un tribunale russo ha confermato di aver posto in detenzione provvisoria un britannico accusato di aver combattuto per l’esercito ucraino nella regione russa del Kursk, dove Kiev ha lanciato un’offensiva in agosto.

Ieri, un tribunale del Kursk ha esaminato il caso a porte chiuse e ha deciso di incarcerare James Anderson, che, secondo quanto dichiarato dalla stampa, ha “attraversato illegalmente” il confine russo per prendere parte “alle ostilità” nella zona. Londra ha promesso di fornire il proprio “sostegno” al cittadino britannico.

