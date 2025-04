Ucraina: Mosca, ‘conquistato un altro villaggio nel Donetsk’

agenzia

Mosca, 22 apr. (Adnkronos/Dpa) – Le autorità russe hanno annunciato la conquista di un altro villaggio nell’Ucraina orientale nell’ambito dell’invasione del Paese, lanciata nel febbraio 2022 per ordine del presidente russo Vladimir Putin, il giorno dopo la ripresa delle operazioni a seguito della tregua annunciata dal Cremlino per Pasqua. “A seguito delle azioni delle unità del Gruppo di forze meridionale, il villaggio di Sukhaya Balka, nella Repubblica popolare di Donetsk è stato liberato”, ha affermato il ministero della Difesa russo su Telegram. Kiev non ha ancora confermato la dichiarazione di Mosca. Donetsk, insieme a Kherson, Luhansk e Zaporizhia, tutte parzialmente occupate durante l’invasione, sono state annesse dalla Russia nell’ottobre 2022, un’azione non riconosciuta dalla comunità internazionale che ha fatto seguito all’annessione della penisola di Crimea da parte di Mosca nel 2014.

Nel frattempo, fonti di sicurezza citate dall’agenzia di stampa russa Tass hanno indicato che le truppe russe hanno preso controllo di un importante monastero nella regione russa di Kursk, teatro di una controffensiva in seguito all’incursione delle forze ucraine nella zona nell’agosto 2024. Le truppe russe hanno “liberato” il monastero di San Nicola Belogorski, a Gornaslki, dopo aver combattuto con i soldati ucraini. “La resistenza delle Forze armate ucraine è stata spezzata”, hanno affermato.