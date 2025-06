Ucraina: Mosca, ‘consegnate 1.212 salme di soldati ucraini al punto di scambio’

agenzia

Mosca, 8 giu. La Russia ha consegnato il primo lotto di 1.212 salme di soldati ucraini al punto di scambio, in conformità con gli accordi di Istanbul. Lo ha dichiarato il tenente generale Alexander Zorin, in rappresentanza del gruppo negoziale russo. “Nel rigoroso rispetto degli accordi raggiunti durante i negoziati Russia-Ucraina a Istanbul il 2 giugno e in conformità con il programma concordato con la parte ucraina a Istanbul, la parte russa ha consegnato le salme dei militari ucraini pronte per il rimpatrio nell’area di scambio. Si tratta del primo lotto, la prima parte composta da 1.212 corpi di soldati ucraini, molti dei quali sono stati identificati, ma tutti sono stati identificati come militari ucraini in base alla loro uniforme e alla zona in cui sono stati ritrovati”, ha dichiarato il generale.