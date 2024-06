Ucraina: Mosca, ‘contromisure immediate se Occidente s’impossessa nostri beni’

agenzia

Mosca, 7 giu. Mosca non aspetterà di reagire alla confisca dei suoi beni in Occidente. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un briefing a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo. “Stanno progettando di impegnare le riserve virtuali della Russia senza accordi preliminari, con ricavi futuri non solo immediatamente intascati dall’Occidente ma anche spesi per altre iniziative militari dirette contro la Russia – ha affermato la Zakharova – Naturalmente risponderemo in modo appropriato a tali decisioni, come abbiamo sempre fatto. Abbiamo una serie di contromisure politiche ed economiche contro coloro che tentano di impossessarsi delle riserve russe. Bisognerebbe pensare a lungo e intensamente prima di decidere di andare avanti”.