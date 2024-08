Ucraina: Mosca, distrutti 3 lanciatori sistema di difesa aerea Patriot

agenzia

Mosca, 1 ago. L’esercito russo ha distrutto in 24 ore tre lanciatori del sistema di difesa aerea americano Patriot in Ucraina. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, precisando che “l’aviazione, i veicoli aerei senza pilota, le forze missilistiche e l’artiglieria delle Forze Armate della Federazione Russa, oltre ad aver neutralizzato i tre lanciatori, hanno colpito un centro di controllo Uav, treni con personale e munizioni, magazzini con attrezzature militari nemiche in 147 distretti”.