Ucraina: Mosca, ‘droni di Kiev hanno colpito raffineria petrolio a Krasnodar’

Mosca, 7 ago. La Federazione Russa ha dichiarato che, a seguito di un attacco con drone nel territorio di Krasnodar, la raffineria di petrolio di Afipsky e un’unità militare sono in fiamme. Lo ha riferito il canale Telegram di Astra. La notizia è stata confermata dal Servizio russo per le situazioni di emergenza (Sistema statale unificato per la prevenzione e l’eliminazione delle situazioni di emergenza della Federazione Russa).

Il governatore del Territorio di Krasnodar, Veniamin Kondratyev, ha dichiarato che l’attacco con drone è stato respinto nelle acque vicino a Novorossijsk, scrive il canale Telegram Baza. La città ospita un porto, il terminal per il carburante di Novorossijsk e il terminal di Transneft. Si è verificato anche un attacco con un drone a Surovikino, nella regione di Volgograd, nella Federazione Russa.