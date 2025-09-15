Ucraina: Mosca, ‘intrusione drone in Romania è provocazione di Kiev’

agenzia

Bucarest, 15 set. (Adnkronos/Afp) – L’ambasciata russa a Bucarest ha definito “una provocazione” da parte dell’Ucraina l’intrusione di un drone in Romania. Convocato dal ministero degli Esteri rumeno, l’ambasciatore Vladimir Lipaïev ha definito “infondata” la protesta della Romania che accusava la Russia, ha riferito la sede diplomatica in un comunicato. “Tutti i fatti portano a credere che si sia trattato effettivamente di una provocazione deliberata del regime di Kiev”, ha aggiunto.

