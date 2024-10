Ucraina: Mosca prende controllo di Vuhledar, Kiev ordina ritiro truppe

agenzia

Mosca, 2 ott. Le truppe russe hanno assunto il controllo completo della città orientale di Vuhledar, difesa dalle forze ucraine fin dall’inizio dell’invasione da parte di Mosca, due anni e mezzo fa. Il comando militare orientale dell’Ucraina ha confermato di aver ordinato alle truppe ancora impegnate nei combattimenti in alcune parti del Vuhledar di ritirarsi per evitare di essere circondate.

Fin dall’inizio della guerra la Russia cerca di conquistare questa città per avanzare più a nord e raggiungere snodi di trasporto regionali come Kurakhove e Pokrovsk. Ieri, i blogger militari pro-Cremlino avevano pubblicato diversi video che mostravano soldati russi con bandiere sui tetti di diversi edifici a Vuhledar. Sempre ieri, le autorità regionali di Donetsk avevano confermato che le truppe russe avevano quasi raggiunto il centro della città, con le forze ucraine ancora presenti in alcuni quartieri.