Ucraina: Mosca, ‘Tokyo complice regime Kiev se utilizza beni russi congelati’

agenzia

Mosca, 23 apr. Il ministero degli Esteri russo ha formalmente presentato una forte protesta all’ambasciatore giapponese, Akira Muto, in merito alla proposta di Tokyo di utilizzare i proventi dei beni russi congelati per finanziare l’Ucraina. La protesta è stata presentata in seguito a un incontro tra Lyudmila Vorobyova, direttrice del terzo dipartimento del Ministero, e il diplomatico giapponese. In una dichiarazione, il ministero degli Esteri ha sottolineato che, durante le discussioni sulle relazioni bilaterali, ha espresso fermamente la propria opposizione all’intenzione del Giappone di reindirizzare i fondi provenienti da quelli che ha descritto come beni russi “illegalmente congelati” per fornire prestiti nell’ambito del pacchetto di aiuti finanziari del G7 all’Ucraina.