agenzia

Mosca, 26 set. Mosca si augura che gli Stati Uniti “siano abbastanza intelligenti” da non dare il consenso a Kiev per attacchi in profondità nel territorio russo con armi occidentali. Lo ha detto alla Ria Novosti il ​​vice ministro degli Esteri russo Sergei Vershinin. “Penso che le conseguenze di ciò siano evidenti a tutti. Mi piacerebbe credere che la parte americana avrà l’intelligenza per non portare a questa situazione”, ha aggiunto Vershinin.

