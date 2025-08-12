Ucraina: Nardella, ‘senza l’Europa non ci sarà la fine del conflitto’

agenzia

Roma, 12 ago “Il problema di fondo è che Trump vuol gestire da solo la trattativa sul conflitto russo-ucraino, si è messo in testa di fare l’uomo della pace, ma senza Zelensky e senza l’Europa questo traguardo non sarà raggiungibile”. Lo dice Dario Nardella, europarlamentare del Pd, a Repubblica.

“Meloni cade ancora una volta nell’ambiguità già vista sui dazi. A parole difende gli interessi dell’Europa e dell’Ucraina, nei fatti fa da sponda ai governi filo-russi e nazionalisti come quello ungherese, minando alla base ogni sforzo della Ue. Basta guardare l’atteggiamento ostile che ha tenuto verso il gruppo dei volenterosi. Deve decidere: sta con l’Europa e con l’Ucraina o con Trump e Putin, che vogliono distruggerle entrambe?”, spiega Nardella.