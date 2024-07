Ucraina: Nardella vede Chentsov, ‘Ue attui piano da 50 miliardi per Kiev’

agenzia

Roma, 23 lug. “E’ il primo ambasciatore che incontro qui a Bruxelles dopo la mia nomina a europarlamentare, sono sempre stato onorato di potermi dedicare a sostenere l’Ucraina anche in virtù dell’antico gemellaggio tra Firenze e Kiev, come ho già fatto nel mio ruolo precedente. In qualità di relatore nel Comitato europeo delle Regioni del piano ‘Ukraine Facility’ da 50 miliardi di euro varato dalla Commissione, mi impegnerò ora nel Parlamento affinché questo piano sia attuato e l’attribuzione delle risorse vada di pari passo con le indispensabili riforme che il Governo ucraino dovrà fare in materia di enti locali, giustizia, trasparenza delle procedure”. Così l’europarlamentare Pd e ex-sindaco di Firenze, Dario Nardella, che oggi a Bruxelles ha incontrato l’ambasciatore Vsevolod Chentsov, capo della missione ucraina presso l’Ue.

Da sindaco incontrò Zelensky nell’agosto 2022 e in quella occasione, in qualità di Presidente di Eurocities, Nardella guidò una delegazione di Sindaci delle principali citta’ europee per firmare un accordo per aiutare l’Ucraina nella ricostruzione sostenibile della città. Quindi l’europarlamentare dem ha ricordato il progetto congiunto con il Parlamento Europeo e la Presidente Metsola varato nel novembre 2022 con l’invio di più di 30.000 generatori elettrici nelle città ucraine colpite da bombarda menti e in emergenza energetica.