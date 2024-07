Ucraina, Nato: da Usa e alleati decine di sistemi di difesa aera

agenzia

Italia fornirà un altro Samp-T. Centinaia di intercettori a Kiev

ROMA, 10 LUG – Nei prossimi mesi gli Stati Uniti e i suoi partner intendono fornire all’Ucraina decine di sistemi di difesa aerea tattici, tra cui Patriot, Samp-T, Nasams, Hawk, Irisi T-Slm, Iris T-Sls e Gepard. Lo rende noto un comunicato congiunto dal vertice Nato. La Casa Bianca conferma che l’Italia fornirà all’Ucraina un altro sistema d’arma Samp-T. Gli Usa riprogrammeranno le consegne pianificate delle vendite militari straniere di intercettori critici per la difesa aerea in coordinamento con i partner in modo che vengano consegnati all’Ucraina.

