Ucraina: Nyt, ‘Trump vuole incontrare Putin la prossima settimana’

Washongton, 7 ago.Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende incontrare il presidente russo Vladimir Putin già la prossima settimana e, subito dopo, ha in programma di organizzare un incontro tra lui, Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo hanno detto fonti al New York Times, secondo le quali Trump ha riferito le sue intenzioni in una chiamata con i leader europei, tra cui Zelensky. Gli incontri si svolgerebbero esclusivamente fra i tre leader, escludendo altri attori europei.

Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, non ha risposto alla richiesta di commento, ma Zelensky sembra aver lasciato intendere che un incontro diretto è possibile. “Sembra che la Russia sia ora più impegnata a raggiungere un cessate il fuoco. La pressione su di loro sta funzionando”, ha detto Zelensky nel suo discorso serale alla nazione. “Ma la cosa più importante è che non ingannino né noi né gli Stati Uniti nei dettagli”.