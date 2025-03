Ucraina: Onori (Az), ‘a Genova propaganda Cremlino, comune e governo in silenzio’

agenzia

Roma, 28 feb “Il Comune di Genova ha scelto di concedere una delle sue sale più prestigiose per la proiezione di un documentario di dichiarata propaganda del Cremlino. Da giorni stiamo segnalando la necessità di intervenire contro le ingerenze filo-russe e oggi ho presentato un’interpellanza urgente al governo sul tema: la risposta dell’esecutivo è stata completamente insoddisfacente”. Lo ha detto la deputata di Azione Federica Onori, che stamattina ha presentato una interpellanza in aula alla Camera.

“È inutile ricordare che esistono dei regolamenti europei, se poi non vengono rispettati dalle nostre autorità. Ed è altrettanto inutile comunicare l’esistenza di questi regolamenti ai relatori degli eventi, se gli stessi operano sotto il controllo organizzativo russo”, prosegue Onori.