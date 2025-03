Ucraina: opposizioni chiedono ‘Meloni in aula prima consiglio Ue giovedì’**

agenzia

Roma, 4 mar. “Chiediamo che la premier Meloni venga in aula prima del consiglio europeo di giovedì 6 marzo”. Alla richiesta della presidente dei deputati Pd, Chiara Braga, in aula alla Camera si sono associate anche le altre opposizioni. “E’ inaccettabile che il presidente del Consiglio si sottragga al Parlamento che non è il passacarte dei decreti del governo. Siamo abituati alla sedia vuota della Meloni ma siamo ancor piu’ preoccupati dell’assenza in aula. Qual è la posizione di Meloni su Europa, sulla collocazione internazionale, sulla difesa comune, sull’Ucraina, sui dazi? Meloni deve riferire al Parlamento”, sottolinea Braga.

Marco Grimaldi di Avs ha chiesto anche un’informativa al ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Chiediamo al governo di uscire dal silenzio”. E quindi Benedetto Della Vedova di Più Europa: “Noi vogliamo che la premier venga a riferire. Lo fa per i consigli europei ordinari, molto meno rilevanti. Lo faccia a maggior ragione per questo consiglio europeo straordinario che ha una straordinaria importanza. Venga a spiegare quale è la posizione che intende portare”. Fabrizio Benzoni, rinnovando la richiesta a nome di Azione, osserva: “Forse la premier Meloni ha paura di confrontarsi con l’opposizione, ma anche con la sua maggioranza vista la posizione della Lega. Siamo pronti anche a bloccare i lavori pur di avere una risposta dalla presidente del Consiglio”.