Ucraina: P. De Luca, ‘parole Trump gravissime, silenzio Meloni intollerabile’

Roma, 20 feb. “Le parole di Trump sono molto gravi: si tratta di un tentativo di revisionismo storico sul conflitto in Ucraina francamente intollerabile. La causa della guerra è ascrivibile esclusivamente all’aggressione di Putin contro uno Stato sovrano. In questo senso, è del tutto sbagliato e pericoloso l’attacco del presidente americano a Zelensky che sta difendendo l’indipendenza e la libertà del proprio popolo. Un tentativo preoccupante di indebolirlo”. Lo ha detto Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione politiche europee, a Radio Cusano Campus.