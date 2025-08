Ucraina: parlamentare e funzionari arrestati dopo inchiesta corruzione su droni

agenzia

Kiev, 3 ago. Un parlamentare ucraino e altri funzionari sono stati arrestati dopo che le agenzie anticorruzione del Paese hanno scoperto quello che definiscono un sistema di corruzione su larga scala per l’acquisto di droni e sistemi di guerra elettronica. In una dichiarazione su X, il presidente Volodymyr Zelensky ha reso noto che un parlamentare ucraino, i capi delle amministrazioni distrettuali e cittadine e diversi membri della Guardia nazionale sono stati smascherati per il loro coinvolgimento, che ha comportato la firma di contratti statali con fornitori a prezzi gonfiati fino al 30%”.